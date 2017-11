OneFoods começa o recrutamento de funcionários para a reabertura da fábrica da antiga perdigão em Jataí

Até março de 2018, a unidade de Jataí vai empregar mais de 500 colaboradores diretos, que irão operar em dois turnos.

De acordo informações repassada pelo prefeito Vinicius Luz a empresa OneFoods iniciará na semana que vem o recrutamento de funcionários para a reabertura da fábrica da antiga Perdigão em Jataí, reabertura esta que acontecera em janeiro de 2018.

De inicio a empresa recrutara 120 funcionários, mas o objetivo é chegar a quinhentos funcionários após os três primeiros meses de reabertura da fábrica.

A previsão é que o recrutamento comece a ser feito nesta próxima segunda-feira (13), e termine na sexta-feira dia 17. Os recebimento dos currículos será na sede do SESI/SENAI, na Av. Veriano de Oliveira Lima, 1769-1877 – Dom Benedito, Jataí – GO

A reabertura da fabrica da BRF foi anunciada no mês de Setembro deste ano veja abaixo a nota divulgada pela empresa explicando os planos do grupo para Jataí

Nota da empresa:

A BRF, uma das maiores companhias de alimento do mundo, vai retomar suas atividades no município de Jataí, sudoeste do Estado de Goiás, a partir de janeiro de 2018. Toda produção da unidade será direcionada ao mercado muçulmano e gerida pela OneFoods, subsidiária da companhia responsável pela produção de alimentos halal – que atende os preceitos do islamismo.

“Com o preço dos grãos em patamares mais equilibrados e uma perspectiva de crescimento na demanda por alimentos halal no mercado internacional, vimos uma oportunidade para reativar nossa operação em Goiás”, explica Marcelo Schmeider, diretor de operações da OneFoods. “Também vamos aumentar a produção no campo, ampliando o movimento positivo para além da indústria”, completa o executivo.

Neste sentido, a intenção é aumentar a frequência de produção das granjas que, atualmente, fornecem matéria-prima a outras unidades da companhia em Goiás, entre elas, Rio Verde. “Isso significa que vamos conseguir estender ao campo os benefícios que teremos no ambiente industrial, gerando novas oportunidades aos produtores integrados que já trabalham com a empresa”, ressalta Schmeider.

Até março de 2018, a unidade de Jataí vai empregar mais de 500 colaboradores diretos, que irão operar em dois turnos. As contratações serão gradativas e determinadas conforme a escalada de produção da unidade. Sadia e Perdix estão entre as marcas que serão produzidas em Jataí, que possui habilitação para exportar a países importadores importantes, entre eles, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Omã.

Outras três unidades produtivas da OneFoods, localizadas em Carambeí (PR), Nova Mutum (MT) e Garibaldi (RS), também terão incremento de produção nos próximos meses. “Será um volume adicional importante para a companhia, que preencherá a capacidade ociosa dessas três unidades”, ressalta Schmeider.

Sobre a OneFoods

A OneFoods, subsidiária da BRF dedicada ao atendimento do mercado muçulmano, tem cerca de 15 mil funcionários e uma cadeia produtiva totalmente integrada. O parque fabril da OneFoods é composto por quinze plantas, sendo oito localizadas no Brasil, cinco na Turquia, uma nos Emirados Árabes Unidos e uma na Malásia, todas com as necessárias certificações halal. A OneFoods atua em um mercado estimado de 1,8 bilhão de pessoas, com perfil de crescimento econômico e populacional superiores às médias globais.

Sobre a BRF

A BRF é uma das maiores companhias de alimentos do mundo, com mais de 30 marcas em seu portfólio, entre elas, Sadia, Perdigão, Qualy, Paty, Dánica, Bocatti e Vienissima. Seus produtos são comercializados em mais de 150 países, nos cinco continentes. Mais de 100 mil funcionários trabalham na companhia, que mantém mais de 50 fábricas em oito países (Argentina, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Holanda, Malásia, Reino Unido, Tailândia e Turquia).

plantão JTI

