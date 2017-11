Empreiteiras suspendem obras de pavimentação da GO 306 entre Mineiros e Chapadão do Céu

As obras de pavimentação de cerca de 64 km da GO 306, que liga Mineiros (GO) a GO 050, dando acesso a Chapadão do Céu (GO), já possui mais de 22 km de obras praticamente prontas. Em alguns trechos o serviço de terraplanagem já está bastante adiantado. No entanto, as obras estão sendo paralisadas por causa do período chuvoso, devendo retornar no mês de abril de 2018. A pavimentação é realizada em duas linhas de trabalho, sendo 32 km de responsabilidade da empreiteira Ética e os outros 32 km da empreiteira Caiapó. A obra foi autorizada pelo governador Marconi Perillo em julho deste ano e as obras começaram logo em seguida.

O trecho mais adiantado é comandado pela Caiapó e já possui cerca de 17 km de massa asfáltica pronto, restando o meio fio e sinalização. Já o trecho de responsabilidade da empresa Ética possui cerca de 6 km de asfalto pronto e outros 17 km de terraplanagem construídos. Ao longo da rodovia diversos desvios foram construídos. O engenheiro da Ética, João Luiz A. Nora Júnior não gravou entrevista, mas informou que esses desvios serão fechados e todo o trafego será jogado para dentro da estrada principal. Para tanto, estão sendo realizadas obras para amenizar os estragos que possam ser provocados pelas chuvas.

Ao longo da GO 306 existem diversas granjas que produzem perus e frangos para a BRf em Mineiros. A pavimentação desse trecho era esperado a muitos anos pelos produtores da região. Além disso, possibilita o acesso rápido a cidade de Chapadão do Céu. No entanto, a GO 050 apresenta cerca de 14 km de asfalto danificado. Em alguns pontos o asfalto já não existe e o trecho se transformou em uma estrada de terra. Tentamos contado com a Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), para saber se existe ordem de serviço para manutenção da rodovia, mas até o momento não obtivemos êxito.

