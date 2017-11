Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

TEMPO DE AMAR

No Rio, Lucinda insinua a Maria Vitória que Inácio está morto. Justino questiona Inácio sobre seus sentimentos por Lucinda. Olímpia se desencontra de Edgar e Januária abriga a moça. Edgar chega à pensão de Nicota. Reinaldo comemora a recuperação de Celeste Hermínia. Teodoro chantageia Bernardo para que o ajude a se vingar de Reinaldo. Alzira, Celina e Bernardo visitam Celeste, que se recusa a cancelar seu recital. Giuseppe afirma a Helena que não se envolveu com Gilberte, que comenta com Lucerne seu interesse pelo italiano. Helena sugere que Maria Vitória conte a Vicente sobre o suposto incêndio em São Vital, relatado por Lucinda. Lucinda arma com a ajuda de Gregório. Inácio desconfia do comportamento de Gregório. Tomaso passeia com Natália. Bernardo se aconselha com Lucerne. Edgar descobre que Olímpia viajou para encontrá-lo. Em Portugal, Moniz conversa com José Augusto e Delfina não gosta. Fernão sai com Tereza e José Augusto vê os dois. Delfina denuncia o convento de Irmã Imaculada.

PEGA PEGA

Arlete conta a Pedrinho que denunciou Athaíde. Antônia interroga Malagueta sobre Mônica. Malagueta nega para Antônia qualquer envolvimento com os documentos do acidente de Mirella. Eric fica furioso ao ouvir de Athaíde que Bebeth não deveria ter nascido. Lígia não gosta de receber a visita de Sabine no hospital. Arlete se arrepende da participação na troca de laudos. Antônia sugere que Arlete interrompa seu trabalho como taxista, por segurança. Siqueira diz a Maria Pia que Athaíde foi transferido para o presídio. Athaíde demonstra que está assumindo a culpa por outra pessoa.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Gael se enfurece com Mercedes e Clara afirma à mística que seu filho salvará seu casamento. Mãe, a líder do quilombo, orienta Raquel a esperar que Bruno fale sobre o casamento com sua família. Sophia vai à casa de Lorena, Vinícius e Laura, que a questiona sobre Estela. Eliseu insiste para que Elizabeth/Duda desabafe, e ela decide ir embora. Bruno parte, prometendo voltar para buscar Raquel no quilombo. Sophia afirma a Lívia que dará um rumo à sua vida e liga para Renato. Samuel marca um novo encontro com Suzy. Elizabeth/Duda volta para a pensão de Silvana, e Eliseu se entristece ao perceber a ausência da moça. Mercedes conta a Josafá que Caetana foi embora de Pedra Santa para morar com a filha na capital. Elizabeth/Duda se embriaga. Sophia propõe que Renato reate o namoro com Lívia em troca de um cargo de direção no hospital. Gael se revolta ao encontrar Renato com Sophia.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O RICOE LAZARO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

