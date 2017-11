Casal Morre em acidente GO 174 em Rio Verde GO

De acordo informações repassadas pela PRE no inicio da noite desta sexta-feira (10), uma colisão envolvendo uma caminhonete e um Fiat Uno acabou matando duas pessoas.

As vitimas fatais, Daiane Maria de Sousa Barreira de 27 anos e Cristiano Barreira dos Anjos de 41, estavam no carro de passeio e morreram presas as ferragens.

Os ocupantes da caminhonete foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento.

O acidente foi atendido pelo 4º Batalhão de Bombeiros de Rio Verde.

O acidente ocorreu no trecho da GO 174 entre Rio Verde e Aparecida do Rio Doce.

A rodovia já foi palco de vários outros acidentes, com muitas mortes.

A situação de uma sinalização não eficiente na rodovia existe há vários anos, inclusive com as placas escondidas no meio do mato.

A causa do acidente será investigada pelas policias Civil e Técnico Cientifica.

Nas redes sociais amigos e familiares lamentam a morte do casal.

