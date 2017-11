Prefeito, vice-prefeito e vereadores de Figueirão prestigiam o prefeito Dalmy em Alcinópolis na entrega de 50 casas populares

As autoridades políticas de Figueirão estiveram presentes, na última quarta-feira (8/11), na cerimônia de entrega de 50 casas populares em Alcinópolis, prestigiando a bela administração que o prefeito Dalmy, parceiro do município de Figueirão, está realizando naquele município.

Estiveram presentes ao evento o prefeito Rogério Rosalin (Figueirão), no ato representando a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, na companhia do vice-prefeito Fernando Barbosa Martins, do secretário de Infraestrutura, Denivan Barbosa e dos vereadores Antonio Azevedo Nabhan, Flávia Bravo, Edegar de Lima, Tiago Souza e Carlos Pereira Ramos.

O prefeito Rogério, considerado na região como amigo de todos os municípios, na condição de vice-presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), não tem medido esforços no sentido de atuar junto às autoridades estaduais e federais para estarem olhando para os municípios da região Norte, que são em sua maioria pequenos e muito carentes de verbas das esferas estadual e federal.

Na ocasião, o prefeito Rogério solicitou ao Luis Carlos Rocha da Sanesul, que estava representando o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, e o secretário Migliori, para que sejam tomadas providências com urgência na questão da rodovia MS-436, referente às crateras que desde o ano passado já tinha sido alertado que elas podem danificar de vez e causar grande estrago nessa rodovia, perto do rio Piraputanga. Essa cobrança foi feita em conjunto com o vice-prefeito, o secretário de infraestrutura e os vereadores presentes ao evento.