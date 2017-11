Prefeito e vice-prefeito de Figueirão realizam reunião com vereadores e sindicato dos servidores

Para discutir sobre o funcionalismo em geral da prefeitura, estiveram reunidos no gabinete o prefeito Rogério e o vice-prefeito Fernando com os vereadores e comissão do Sindicato dos Servidores, na quinta-feira (9/11).

Em pauta uma certa preocupação com as avaliações do estágio probatório que está para ser encerrado, do último concurso realizado na prefeitura de Figueirão.

O prefeito expôs a sua preocupação e as ponderações a cada avaliação que lhe foi apresentada, pois em breve ele estará homologando os editais como sempre buscando o máximo de transparência, para apresentar ao sindicato e aos vereadores seu posicionamento antes de tomar qualquer decisão, para que todos fiquem cientes das decisões tomadas referente à homologação desses funcionários que hoje estão em estágio probatório.

A preocupação do prefeito e do vice-prefeito é dar conhecimento a todos que eles sempre buscarão o certo, de forma que funcionário que trabalha corretamente e exerce com competência suas funções serão aprovados de imediato. Aqueles que não desempenham suas funções com eficiência serão questionados nessas avaliações.

Sempre buscando a maior transparência possível, o prefeito fez essa reunião para que todos fiquem cientes dessas homologações que ele irá assinar.

