Prefeito de Costa Rica visita Alcinópolis e prestigia solenidade de inaugurações e lançamentos de obras

O prefeito de Costa Rica – MS Waldeli dos Santos Rosa acompanhado dos vereadores Antônio Divino Félix Rodrigues (Tonin Félix), Waldomiro Bocalan (Biri), Rosângela Marçal Paes e Artur Delgado Baird estiveram presentes na solenidade de inaugurações e lançamentos de obras na cidade vizinha de Alcinópolis – MS.

“Ver que as cidades no entorno de Costa Rica se desenvolve é motivo de muita alegria, pois todos crescem e formam uma região cada vez mais pujante para o Estado de Mato Grosso do Sul. Além disso, prestigiar o meu amigo, prefeito Dalmy, sua vice Adriely, sua equipe e toda sociedade de Alcinópolis e as autoridades presentes é gratificante”, frisou Waldeli que também estava acompanhado do empresário de Costa Rica Edson Martins “Kiabo”, que foi vice-prefeito dele na gestão 2004/2008.

Em Alcinópolis o Governo do Estado em parceria o município e a Consol – Sistema Integrado da Economia Solidária entregaram 50 unidades habitacionais. Já na Sanesul – Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul – as autoridades inauguraram obras de saneamento básico e lançaram novos empreendimentos.

O evento contou com a presença do diretor-presidente da Sanesul, Luis Rocha, que no ato representou o governador do Estado Reinaldo Azambuja, dos prefeitos de Figueirão – MS, Rogério Rosalin, e de Rio Verde de Mato Grosso – MS, Mário Kruger, além de vereadores e autoridades da região.