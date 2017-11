Novas informações sobre o rouba em fazenda nas margens da MS 306

Na tarde desta quinta-feira, 09 de novembro, uma fazenda localizada na margem da MS 306, entre Chapadão do Sul e Cassilândia foi roubada.

Localiza-se a propriedade rural há 42 Km de Chapadão do Sul, de propriedade de um empresário, consultor técnico agronômico da região.

O funcionário da fazenda e o filho vieram para Chapadão do Sul e no local ficou a mulher e uma criança. A porteira estafa fechada, quando a mulher percebeu que uma moto parou e dois elementos, ainda com capacete caminharam até a sede. Ela desconfiou do perigo e fugiu com a criança.

Os dois elementos entraram na casa, reviraram tudo e levaram dinheiro que estava em um guarda roupas, cujo valor não foi informado, mas segundo a Polícia Militar não se tratava de cifra expressiva.

Imediatamente após o roubo, a mulher conseguiu avisar o esposo, que por sua vez procurou a Polícia Militar de Chapadão do Sul, que imediatamente dirigiu-se até o local para diligências e demais procedimentos para atendimento à ocorrência. A Polícia Civil investiga.

Outro fazendeiro que possui propriedade próxima da cidade de Cassilândia reclama do alto índice de furto e roubos na zona rural. Ele disse que já são frequentes o aparecimento de ladrões nas fazendas da região, o que tem gerado preocupações ao meio rural.

Fonte: Jovemsulnews (Norbertino Angeli)