Juiz Federal Odilon de Oliveira ministra palestra para mais de mil pessoas em Costa Rica e defende o fortalecimento da família

Com um público de mais de mil pessoais que lotou o Conviver – Centro de Convivência do Idoso – “Nosso Sonho”, o juiz Federal aposentado Odilon de Oliveira ministrou na noite de quinta-feira (10), palestra com o tema “O papel da família e seus desafios”. O evento contou com a presença de autoridades locais, entre elas o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, a primeira-dama e secretária Municipal de Assistência Social Áurea Maria Frezarin Rosa, o presidente da Câmara de Costa Rica, vereador Lucas Lázaro Gerolomo, entre outros.

Ao iniciar sua palestra, o juiz afirmou que Costa Rica é uma comunidade que se vive em harmonia. “O Brasil precisa de exemplos como este. Essa gestão é modelo, aplaudida por todos. O País precisa de bons exemplos para ressuscitar a confiança no bom gestor público. Áurea, você é à base desse governo, o pilar social que conforta essa comunidade. Lucas obrigado pelo convite, Costa Rica conta com bons exemplos de legisladores. A união entre os três poderes faz dessa cidade um exemplo a ser seguido”.

“Vocês são heróis nacionais. Costa Rica é exemplo no combate às drogas. Essa cidade é encantadora. Aqui vocês estão imprimindo na alma das crianças e da população o valor da coisa pública. Por isso, cada um aqui precisa ser exemplo de transformação”, declarou o juiz Odilon ao finalizar sua palestra.

Waldeli por sua vez parabenizou o grande público que participou do evento e agradeceu ao juiz pela importante participação no IV Fórum Municipal de Combate as Drogas. “O combate às drogas foi retomado em Costa Rica em 2013 quando voltei a administrar o município e contei com o apoio das Forças Policiais, dos vereadores, das entidades, da imprensa, enfim da comunidade num todo”, lembrou o prefeito.

A primeira-dama Áurea Frezarin também fez um agradecimento especial a todos os presentes, em especial as famílias do Programa Bolsa Família que atenderam ao convite da Secretaria Municipal de Assistência Social. Também marcaram presença no IV Fórum Municipal de Combate as Drogas o delegado de Polícia Civil de Costa Rica, Alexandro Mendes, o comandante da PM – Polícia Militar – Esteban Palácios, o major do Corpo de Bombeiros Aldinei Peres da Silva, secretários e subsecretários do Governo Municipal, vereadores, imprensa, representantes de entidades, lideres religiosos, e a comunidade em geral. A 3ª Semana Municipal de Combate as Drogas teve início na última segunda-feira (06) e encerra nesta sexta-feira (10), com a 5ª Caminhada Contra as Drogas com ponto de concentração no Auto Posto Ferrato, seguindo até o Parque Ecológico Villibaldo Rodrigues Barbosa “Viliboldo”.

Cenário Político

Ao final do evento Waldeli foi entrevistado pela reportagem do Costa Rica em Foco e ao questionado sobre a presença do juiz Odilon em Costa Rica, se a mesma não ofuscaria suas pretensões políticas o prefeito foi enfático ao afirmar que “jamais. Acima dos meus interesses políticos está à população costarriquense e o meu município. A presença do Dr. Odilon aqui só veio engrandecer ainda mais a 3ª Semana Municipal de Combate às Drogas. Ele é um exemplo no combate às drogas e sua palestra contribuiu muito para o nosso evento”.

Em seguida, Waldeli e Odilon que são amigos há muito tempo, foram jantar “a portas fechadas” oportunidade em que falaram um pouco sobre o futuro político de cada um.

Waldeli brincou que: “convidei o juiz para compor a chapa comigo para disputar uma das vagas para o senado”.

O juiz Odilon por sua vez, não ficou atrás e para descontrair respondeu: “vem ser vice-governador na minha chapa”.

Costa Rica em Foco e Assecom PMCR – Fotos: Igor Santana

Comentários