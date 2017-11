Governador de MS veta projeto que obrigava preso a pagar pela tornozeleira eletrônica

O governador de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja (PSDB) vetou o projeto de lei que obrigava um preso ou apenado a pagar pela própria tornozeleira eletrônica. O veto está publicado na edição desta sexta-feira (10) do Diário Oficial do estado.

O projeto de autoria do deputado estadual Coronel Davi (PSC) havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa em 18 de outubro. A justificativa para o veto é de que a proposta é inconstitucional e já tramita texto semelhante no Senado Federal.

Pelo projeto do deputado estadual, caberia ao governo do estado providenciar a instalação do equipamento de monitoramento após o recolhimento do valor fixado, no prazo de 24 horas.