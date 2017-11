Estado chega a 70% de área plantada de soja para a safra 2017/2018

Mato Grosso do Sul concluiu o plantio em 70% de sua área destinada ao cultivo de soja, segundo levantamento do Siga MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio). Os dados se referem à última semana e foram divulgados nesta semana pela Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul), na Circular Técnica nº 234.

Desenvolvimento

Em relação ao desenvolvimento das lavouras do estado, os técnicos do projeto Siga MS apuraram informações por região. Ao norte, nos municípios de Chapadão do Sul, Costa Rica e Paraíso das Águas, o clima está favorável e, por isso, o plantio segue normalmente.

No centro do estado, na região de Jaraguari, Bandeirantes, Campo Grande e São Gabriel do Oeste, as chuvas do final de semana passado têm permitido boa evolução da semeadura, realidade que se repete em Maracaju e Sidrolândia.

Já mais ao sul, nos municípios de Glória de Dourados, Vicentina, Dourados, Fátima do Sul e Rio Brilhante, durante os dias visitados pelos técnicos do Siga MS, algumas propriedades pararam o plantio devido à grande quantidade de chuva, mas retornaram o plantio logo em seguida, o que também ocorreu em Naviraí, Juti e Itaquiraí.

Já na região sul-fronteira, nas cidades de Antônio João, Coronel Sapucaia, Amambai e Ponta Porã, o plantio está bem adiantado e em evolução, e produtores relataram que as chuvas são regulares, portanto, satisfatórias.

Porcentagem por região

Com isso, a região sul é a que tem maior média de área plantada: 80%, enquanto a região centro tem 53,4% e, a região norte, 54%. A estimativa de área plantada total até o momento é de 1,704 milhões de hectares. Pode ser considerado que os municípios de Antônio João, Aral Moreira e Laguna Carapã já concluíram a semeadura da safra de soja 2017/2018.

Estimativas

Para a 1ª safra de soja 2017/2018, a estimativa da Aprosoja/MS é que o estado tenha área de 2,5 milhões de hectares e alcance volume de grãos de 8,3 milhões de toneladas e produção total, com produtividade projetada na média de 54,0 sc/ha. Outros dados detalhados por município podem ser conferidos na íntegra, na Circular Técnica disponível na aba SigaWeb, no site da Aprosoja/MS.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Aprosoja/MS, Liana Feitosa.

