Enquete respondida pela população sul-chapadense será entregue para as autoridades

A população sul-chapadense, mobilizada pelo espirito natalino e do progresso que acompanha Chapadão do Sul durante o ano de 2017 respondeu o questionário sobre as expectativas para as comemorações de final do ano. Esse movimento representa uma nova perspectiva em Chapadão do Sul: mais progresso, mais credibilidade e mais confiança no município.

A ACE, Associação Comercial de Chapadão do Sul mobilizou juntamente com a Prefeitura de Chapadão do Sul e Câmara de Vereadores, uma enquete para saber justamente o que a população sul-chapadense quer neste natal. Pois os órgãos sabem que ouvir a população é fundamental para encerrar com chave de ouro esse ano que foi 2017 para Chapadão do Sul.

O presidente da ACE, Paulo César Rosa, avaliou que as entidades estão unidas para ouvir a população. “Se cada cidadão fizer a sua parte a cidade ficará mais bela: enfeitar a residência, o comércio, adotar uma árvore ou o canteiro na frente do seu estabelecimento e decorar com clima natalino. Precisamos saber apenas qual é a verdadeira intenção da nossa população. Se a população quiser, se o comerciante quiser, todos vão apoiar”, finaliza.

As participações dos 266 votos recebidos foram essenciais para a elaboração do projeto natalino de 2017 a verdadeira cara sul-chapadense.

Confira o resultado: (NO FINAL DA MATÉRIA)

Algumas sugestões recebidas:

Fazer uma decoração em um ambiente principal, decorar a praça principal com motivos e luzes natal.

Colorido, bem enfeitado, com segurança, estimulando o comercio com horarios comerciais diferenciados (aberto até mais tarde).

Com lugares enfeitados para que os familiares que vem de longe pudessem levar uma linda lembrança em fotografia! Mas o bom mesmo é que todos saibam que natal vai muito além de enfeites, é a celebração do nascimento do nosso Salvador!

Com Muitas decorações pela cidade toda iluminando todo o lugar. É Muitos presentes para as crianças carentes Uma cidade Bonita para um dia Lindo

Com muita decoração nas principais avenidas, nao precisa ser algo muito cheio, mas algo simples, apenas com luzes talvez, para abrilhantar mais a cidade com a magia do natal, deveria ter árvores gigantes de material reciclavel talvez, nas praças principais da cidade. Deveria também valorizar mais a praça 23 de outubro nessa época do ano, pois é uma praça que é muito linda, e há anos ela vem sendo abandonada, como é uma praça que ja tem muitas luzes e árvores, deveria enfeitar ela mais, colocar uma casa do papai noel, pra assim ter uma opção também para as crianças de nossa cidade terem a opção de participar de atividades natalinas, alimentando a imaginação e felicidade da criança. E também valorizando os cidadoes que tanto trabalham e quase nao tem opção de lazer na cidade, e tudo isso na praça 2e seria ideial, já que a praça de eventos no mês anterior recebeu tantos eventos do aniversário da cidade. Espero que minha ideia seja levada em consideração e que o natal dos sul-chapadenses seja mais brilhante e incrivel com a ajida do poder público!

A decoração tem o poder de transmitir sentimentos, trás um clima de esperança… Fraternidade… Amor ao próximo… 😍 Gosto não se discute… Mas particularmente gosto de brilhos… Uma decoração com coisas brilhosas chamaria atenção… Prata, dourado… Misturado ao branco… E fazendo pesquisas sobre o assunto, na internet ajudaria muito a ter novas idéias, ver coisas diferentes que não necessariamente sejam copiadas, mas que podem servir de inspiração para se criar algo bonito… E o importante também seria procurar várias fontes de economia… Tipo materiais recicláveis, só um exemplo… Para não sobrecarregar o orçamento da prefeitura…

Uma cidade limpa super decorada como era antigamente q dava gosto de sair pra tirar fotos com a família passear e ter o espírito natalino

Com as decorações bem bonitas, com papai Noel na praça dando balinhas para as crianças, e também brinquedos como: pula pula, escorregador na praça para as crianças

Com a cidade toda enfeitada, inclusive as casas, tornar uma tradição de todo ano todos enfeitarem suas casas, pois isso se perdeu em nossa cidade infelizmente, lembro quando criança que saiamos passear nessa época para olhar as casas enfeitadas, e nos ultimos anos isso é cada vez mais dificil encontrar

A criação da Casa do papai Noel, com espaço para arrecadação de brinquedos para crianças carentes além de ser um local para entretenimento e confraternização da família!

Com decorações iluminações, musicas natalinas, apresentações na semana que antecede o natal, isso daria mais alegria para todos.

Creio q principalmente a praça de eventos deveria receber uma linda decoração, shows natalinos seria lindo!!!

