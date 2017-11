Com o foco na família, Juiz Federal Odilon realizou palestra em Alcinópolis

Nesta sexta-feira (10), o Juiz Federal aposentado, Odilon de Oliveira, esteve em Alcinópolis realizando uma palestra com o tema “Papel da Família e seus desafios”. Notabilizado a nível nacional pelo corajoso combate ao narcotráfico na fronteira, Odilon também falou sobre prevenção ao uso de drogas.

Há quatro anos realizando palestras sobre os temas, em Alcinópolis ele ressaltou os deveres e direitos da família e do Estado, apresentou números a respeito da corrupção no país e enfatizou sobre a importância da união entre família e escola na vida de crianças e adolescentes. “Os pais não devem transferir a educação dos filhos aos professores. Família educa, escola ensina e ambas têm papel fundamental na formação do Ser Humano”, explicou.

O prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, acompanhado da primeira-dama, Ana Lúcia, da vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social, Adrile Bocalan, da secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Márcia Izabel de Souza, secretária municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente, Bruna Barbosa e secretário municipal de Administração e Finanças, Laeryk Rodrigues, prestigiou a palestra agradecendo a todos os envolvidos.

“Obrigado aos nobres colegas vereadores por terem nos cedido o espaço para a realização deste encontro e um agradecimento muito especial ao doutor Odilon e toda a sua equipe por atender ao nosso pedido e ter realizado esta brilhante palestra. Nossa cidade está de portas abertas para todos vocês”, completou.

