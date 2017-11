Avião cai na cidade de Goiás, e passageiros sobrevivem

Um avião caiu na tarde desta sexta-feira (10) na cidade de Goiás, na região central do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro homens estavam na aeronave e sobreviveram.

O acidente aconteceu por volta das 14h30. De acordo com os bombeiros, a aeronave caiu a cerca de 2 quilômetros do aeroporto.

Logo após os passageiros saírem do avião, ele pegou fogo. A equipe do Corpo de Bombeiros que foi ao local já controlou as chamas.