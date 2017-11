Vereadores representam Poder Legislativo de Paraíso das Águas em caravana de prefeitos à Brasília

PARAÍSO DAS ÁGUAS – Em uma caravana formada por 25 prefeitos de Mato Grosso do Sul, à convite do deputado federal Carlos Marun (PMDB/MS), juntamente com o prefeito Ivan Xixi (PMDB), os vereadores Neife Vida, Fiotinho e Marquinhos do Pouso Alto, participam de importantes reuniões nos ministérios, em busca de recursos, melhorias e investimentos para Paraíso das Águas.

A comitiva se reuniu com o ministro das Cidades, Bruno Araújo, entre as solicitações estão: a liberação de recursos para a construção de mais 100 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, liberação de recursos do restante faltante para a conclusão das 100 unidades, já em fase final e do valor faltante para drenagem pluviais e pavimentação asfáltica da região do Residencial Paraíso.

De acordo com o vice-presidente do Poder Legislativo, Lindomar da Silva Pinheiro, Fiotinho (PR), foi solicitado a implantação de outros progrmas governamentais no município, como o “Avançar Brasil”. No período da tarde desta quarta-feira, uma importante reunião aconteceu no gabinete da presidência da República, com o presidente Michel Temer (PMDB), oportunidade em que também foram protocolados várias solicitações de investimentos para o município.

