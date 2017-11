Prefeitura municipal de Chapadão do Sul não terá recesso de final de ano.

Foi publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira, 08, o DECRETO Nº 2.917, sancionado pelo Prefeito João Carlos Krug, alterando o horário de expediente nos Órgãos Públicos Municipais durante as festividades de final de ano.

De acordo com o decreto, o horário de expediente nos Órgãos Públicos Municipais de Chapadão do Sul nos dias 26 de dezembro de 2017 e 02 de janeiro de 2018, será das 13 às 17 horas, excetuados os serviços essenciais que por sua natureza não permitam alteração.

O expediente nos dias 27, 28 e 29 de dezembro de 2017 será em período integral, ou seja, das 07 às 11 e das 13 às 17 horas.

