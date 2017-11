Prefeito Fabio Garbugio apresenta Alto Taquari à China e tenta trazer investimentos

O prefeito de Alto Taquari, Fabio Garbugio (PTB/MT), está neste momento do outro lado do mundo, em Pequim, na China, lutando pelos interesses do município.

Ontem (08/11), Garbugio realizou um importante discurso no Mato Grosso Investment Forum – Beijing 2017, com a presença dos mais importantes investidores do país asiático.

O prefeito Fabio foi convidado para integrar a comitiva do governador Pedro Taques. A intenção do prefeito é mostrar o que Alto Taquari tem de melhor em vários aspectos, como logística, agronegócio, potencial turístico, entre outros. O objetivo final é angariar investimentos para o município e dar uma guinada na economia local.

