Mais de 120 alunos de Três Lagoas, Paranaíba e Coxim participaram em Costa Rica do I Encontro Regional de Basquete Sub-13

A SEMED – Secretaria Municipal de Educação – por meio do Programa Buscando Novos Sonhos realizou nos dias 03, 04 e 05 de novembro de 2017, o I Encontro Regional de Basquete Sub-13 que foi batizada pelos atletas e treinadores como Copa Bandejinha de Basquete Sub-13.

A competição foi disputada na quadra poliesportiva da Escola Municipal Francisco Martins Carrijo e contou com a participação de 125 alunos de Costa Rica, Três Lagoas – MS, Paranaíba – MS e Coxim – MS. “Foi uma honra poder contar com a presença de equipes tão renomadas em nosso Estado e com a presença de treinadores que engradecem o nome do basquete em todo nosso País”, enfatizou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.

“Realizamos essa competição com o principal objetivo de oportunizar aos treinadores e atletas jogos de alto nível que irão contribuir para a evolução de cada equipe na preparação para o JEMS-2018”, destacou a secretária de Educação, professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral.

Para o coordenador do Programa Buscando Novos Sonhos, professor Alaércio Guimaraes, o esporte tem o poder de promover a união entre povos e proporcionar alegria e saúde a seus participantes. “Esse evento resgatou o que há de melhor em cada atleta, pois foi realizado com muita dedicação e empenho de toda equipe da Escola M. Francisco Martins Carrijo que em momento algum mediu esforços na organização e apoio para que o encontro fosse tão grandioso e organizado”.

Confira abaixo a classificação final do I Encontro Regional de Basquete Sub-13:

Masculino

• Campeão Paranaíba (Escola Prevê Objetivo);

• Vice-Campeão Costa Rica (Escola Francisco Martins Carrijo);

• Terceiro lugar Campo Grande (Escola Ada Teixeira).

Feminino

• Campeão Campo Grande (Funlec);

• Vice-campeão Paranaíba (Escola Prevê Objetivo);

• Terceiro Lugar Costa Rica (Escola Francisco Martins Carrijo).