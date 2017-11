Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Dia em que deverá tomar muito cuidado com escritos e ao assumir compromissos. Verifique antes suas condições. A saúde, nesta fase, necessita de maior atenção, bem como o campo profissional social.

TOURO – Procure métodos originais para conseguir o que lhe parece difícil, sejam os objetivos financeiros ou de ordem doméstica. Organize o seu programa de pagamentos e recebimentos. Lembre-se que os bons resultados dependem da maneira como você resolve os seus problemas.

GÊMEOS – Livre-se de suas preocupações tomando atitudes positivas para solucioná-las. O dia se apresenta positivo aos negócios arriscados e as empresas precipitadas. Os astros estarão regendo hoje as atividades artísticas e aguçando a sua sensibilidade. Aproveite as boas vibrações e desperte o seu lado criativo.

CÂNCER – A elevação de sua inteligência será evidente neste dia em que os astros estarão favoráveis a você. Todavia, deverá evitar atritos e discussões e tudo que possa de algum modo, prejudicá-lo, física, mental e moralmente.

LEÃO – Dia em que receberá o auxílio de pessoas de posição superior. Sua moral deverá ser exaltada, bem como suas qualidades mentais e profissionais. Todavia, cuide bem do seu dinheiro e fale somente a verdade.

VIRGEM – Momento em que deverá tomar cuidado com estranhos, novas amizades, vizinhos e pessoas que não são de sua inteira confiança. Só viaje se for de muita necessidade. Evite excessos. Você poderá encontrar boas soluções para os seus problemas.

LIBRA – Dia em que fará muitas relações, mas poucas amizades sinceras e leais. Por outro lado, é bom ir se precavendo, pois a partir de amanhã, entrará em uma desfavorável e difícil. Se você pretende se associar a alguém, este pode ser considerado o dia ideal.

ESCORPIÃO – Novos planos para sua elevação de cargo e de conhecimentos profissionais deverão ser estudados agora. De resto, a influência será ótima na vida amorosa e familiar. O dia promete ser positivo também em tudo o que tiver de pensar de mais sério, e para solução de problemas que possam estar lhe afetando há algum tempo.

SAGITÁRIO – Ótimo dia para obter a colaboração de outras pessoas para mudar a sua vida para melhor. Contudo, seja mais determinado e evite a precipitação. Ótimo ao trabalho, aos contatos sociais, às novas amizades e ao amor.

CAPRICÓRNIO – Sua irritação não solucionará problema algum. Dia que deverá prestar mais atenção em tudo que fizer, pois está predisposto a ter aborrecimentos e prejuízos. Sua personalidade se exaltará, bem como as chances de sucesso profissional.

AQUÁRIO – Você estará mais interessado pelo ocultismo ou experiências intelectuais. Fluxo astral dos mais propícios a todos os seus interesses materiais e profissionais. Esforce-se o mais que puder que conseguirá realizar todos os seus anseios e desejos. Ótimo para viagens.

PEIXES – Dia dos mais afortunados. Realizará boa parte de seus sonhos, anseios e desejo e viverá momentos felizes ao lado da pessoa amada e dos familiares. Se estudante, as provas e exames serão realizadas de modo mais fáceis.

