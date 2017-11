Em Brasília, prefeito e vereadores reforçam a construção de creche no município

PARAÍSO DAS ÁGUAS – Na manhã desta quinta-feira, 9/11, o prefeito Ivan da Cruz Pereira (Xixi/PMDB), acompanhado do deputado federal Antônio Carlos Marun (PMDB/MS), dos vereadores Fiotinho, Neife Vida e Marquinhos do Pouso Alto, estiveram reunidos com o ministro de Educação, José Mendonça Bezerra Filho e com – Coordenador Geral de Programas Especiais do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), Dr. Julio Cezar Viana, onde solicitou a construção de uma creche no município de Paraíso das Águas. Obra orçada em R$ 2.446.000,00 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil reais), que de acordo com o prefeito Ivan Xixi é um grande sonho de todos. “Esta obra é um sonho para nós gestores e para a população”, afirmou.

Ivan Xixi informou que também solicitou recursos para aquisição de instrumentos musicais para a Banda Musical Municipal de Paraíso das Águas – Bampá, toda mobília e ar condicionado para as escolas municipais e veículos novos para o transporte escolar.

Durante esta semana, o prefeito Ivan Xixi e os vereadores participam da caravana de 25 prefeitos de Mato Grosso do Sul, em visita à ministérios em busca de recursos e investimentos para seus municípios. Na tarde desta quarta-feira(8/11), a comitiva se reuniu com o presidente da República Michel Temer (PMDB).

