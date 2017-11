CPR apreende meia tonelada de maconha no município de Chapadão do Céu

A Policia Militar de Goiás, realizou no município de Chapadão do Céu, uma Operação conjunta entre o 2°BPMRV, COD e PRF, resultou na apreensão de 503 tabletes de maconha.

A droga foi apreendida na GO 050 após os PMs iniciarem o acompanhamento a um veículo que fugiu ao ver o bloqueio policial.

O condutor abandonou o veículo e fugiu. Durante a inspeção veicular, as equipes encontraram 503 tabletes de maconha no porta malas do veículo, totalizando 503, 255kg da droga.

Além disso, o veículo utilizado para transportar a droga, uma Toyota/ SW4, se tratava de produto de roubo no Estado do Rio de Janeiro.

