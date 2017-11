Vereadores discutem o combate às drogas em Costa Rica

Prevenir é melhor do que remediar! A frase é antiga, mas o significado e o conteúdo da expressão continuam extremamente atuais, ainda mais quando a discussão gira em torno do uso de substâncias entorpecentes, que escravizam e retiram a dignidade de milhares de pessoas Brasil afora – os chamados dependentes químicos.

Na sessão plenária realizada pela Câmara de Vereadores de Costa Rica-MS, na noite desta segunda-feira (06/11), o tema “combate às drogas” foi o principal assunto debatido pelos parlamentares municipais.

O tópico entrou na pauta de discussões dos vereadores locais, já que Costa Riva vive o clima de realização da 3ª Semana Municipal de Combate às Drogas, evento organizado pelo Conselho Municipal Antidrogas (Comad), em parceria com o Governo Municipal, que começou na segunda-feira e segue até a próxima sexta-feira (10/11).

Na sessão legislativa, o presidente do Comad, Milton Manoel de Lima, fez uso da tribuna do plenário, oportunidade na qual convidou os vereadores para participarem da programação da Semana de Combate às Drogas. Em sua fala, Milton ainda lembrou que a luta contra a dependência química não é apenas das autoridades policiais. “As pessoas acham que o problema das drogas é apenas da polícia, apenas da segurança pública. E não é! O problema das drogas é nosso, é da sociedade, é da família”, alertou.

A Semana Municipal de Combate às Drogas é um evento realizado anualmente desde 2013, que está previsto, inclusive, na Lei Municipal n° 1.177/2013 e faz parte do calendário oficial de eventos de Costa Rica. O principal objetivo da Semana é conscientizar, mobilizar e despertar a população para auxiliar no combate às drogas, sobretudo procurando estimular atitudes de prevenção. “Prevenir custa bem menos do que remediar”, apontou Milton.

Durante a sessão plenária, o vereador Waldomiro Bocalan, o Biri (PDT), ressaltou que a comunidade precisa assumir um papel ativo na luta contra as drogas. “Como pai de família, como um avô, quero pedir que a sociedade se empenhe nisso (combate às drogas), o que é muito importante para as nossas crianças, para os nossos adolescentes”, frisou o parlamentar.

Ao falar do papel da sociedade no combate às drogas, Biri também enfatizou que o uso de uma substância entorpecente por alguém muitas vezes tem início devido a problemas dentro do próprio núcleo familiar. “Peço a Deus que estruture as famílias, a célula-mãe da sociedade, porque se a família não vai bem, a sociedade, pode ter certeza, vai ser fracassada”, opinou o edil.

Estima-se que 208 milhões de pessoas no mundo consomem drogas ilícitas, como crack, cocaína, maconha, heroína, entre outras. O álcool é a droga mais consumida e da qual se abusa mais no Brasil. Além disso, no nosso país, 22,3% dos condutores envolvidos em acidentes de automóvel apresentavam sinais de embriaguez, segundo um levantamento de 2013, feito pelo Ministério da Saúde.

Para o vereador Antonio Divino Félix Rodrigues, o Tonin Félix (PSB), o acesso à informação é fundamental para o enfrentamento efetivo ao uso de substâncias entorpecentes. “Uma das maiores dificuldades de combate às drogas reside na falta de conhecimento sobre elas. O trabalho e o esforço que o Comad está fazendo mostra os efeitos nocivos das drogas e permite que os jovens saibam quais são as armadilhas que eles estão sujeitos todos os dias, conhecendo para evitar e às vezes até orientar quem não conhece”, afirmou.

O uso de drogas é um grave problema social. Geralmente os dependentes químicos, no estado mais avançado do vício, acabam perdendo emprego, se envolvem em crimes, se tornam violentos e se afastam dos próprios familiares. Muitos vão parar na rua, na condição de mendigos.

O vereador Claudomiro Martins Rosa, o Cocó (PSD), falou que já lidou com o caso de um parente dele envolvido com o uso de drogas. “Só quem realmente convive dentro da sua própria casa com um dependente químico sente na pele. Muitas vezes as pessoas até imaginam uma situação, mas quando a pessoa tem isso dentro da própria casa, a gente pode perceber que não há um mal pior do que esse”, declarou Cocó.

E o vereador Ronivaldo Garcia Cota, o Roni Cota (PSDB), reiterou a afirmação de Cocó. “Só quem tem um ente querido no vício, sabe da importância de trabalhar a conscientização, sabe a importância de trabalhar a necessidade de tirar uma pessoa desse mundo trágico e de ilusão”, completou o parlamentar tucano.

A secretária executiva dos conselhos municipais de Costa Rica, Soliane Anacleto, também fez uso da tribuna na sessão legislativa de segunda-feira. Em seu discurso, ela lembrou que o Comad promove dentro da 3ª Semana Municipal de Combate às Drogas, também o 4º Fórum Municipal de Combate às Drogas e a 5ª Caminhada Contra às Drogas. A programação completa inclui blitz educativa, reuniões socioeducativas, palestras e caminhadas. Para acessar o calendário de eventos na íntegra, clique aqui!

Destaque para a presença em Costa Rica do juiz federal aposentado Odilon de Oliveira, que ministrará uma palestra na quinta-feira (09), no Centro de Convivência do Idoso “Nosso Sonho” (Conviver), a partir das 18h, como parte da programação do Fórum de Combate às Drogas. O magistrado confirmou a participação no evento depois de ser convidado pessoalmente pelo presidente da Câmara, vereador Lucas Lázaro Gerolomo (PSB), que iniciou as negociações e tratativas para trazer Odilon à Semana Municipal de Combate às Drogas, edição de 2017.

“Desde que começou a Semana de Combate às Drogas (em 2013), a sociedade de Costa Rica, como um todo, abraçou essa causa, todas as entidades de classe, inclusive o Poder Legislativo de Costa Rica, o Poder Executivo, Ministério Público, os comerciantes, os empresários. Então, a luta é de um conjunto de cidadãos e entidades do município. Todos têm a sua parcela de contribuição no combate às drogas em Costa Rica”, finalizou o vice-presidente da Câmara, vereador José Augusto Maia Vasconcellos, o Dr. Maia (DEM).

FOTO/LEGENDA: Criada em 2013, a Semana Municipal de Combate às Drogas faz parte do calendário oficial de eventos de Costa Rica. (Foto/Crédito: ASSECOM/PMCR).

Fonte: Ademilson Lopes / Foto: ASSECOM/PMCR

