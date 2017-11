Trabalhador morre ao cair dentro de máquina de cimento durante manutenção

O homem que caiu em uma betoneira na tarde desta terça-feira (7) foi identificado como André Costa Lucas Júnior, e é filho do dono da empresa onde ocorreu o acidente de trabalho, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Ele morreu após de cair no equipamento utilizado para misturar concreto.

O acidente foi por volta das 14h. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local para prestar socorro, mas o trabalhador não resistiu aos ferimentos e morreu. André tinha 28 anos e é filho único do empresário.

A Polícia Civil esteve na empresa e de acordo com um investigador, no local foi apurado que André estava fazendo reparos na máquina que chegou ontem.

Ele teria pedido para um funcionário ligar o equipamento e acabou caindo na betoneira. O funcionário disse que não viu o momento que André caiu, só quando desligou a betoneira que notou o acidente.

De acordo com o investigador, André teria morrido após bater nas lâminas de ferro que ficam dentro da máquina para misturar o concreto.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e ficará na Segunda Delegacia de Polícia, sob responsabilidade do delegado Waldir Benetti. Ninguém da família quis falar com à imprensa.