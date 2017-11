Reinaldo Azambuja declara a guavira fruto símbolo de Mato Grosso do Sul

A guavira (Campomanesia spp), planta nativa do Estado e típica do Cerrado, foi declarada fruto símbolo de Mato Grosso do Sul, por meio da Lei nº 5.082, sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja. O ato foi publicado na edição desta quarta-feira (8.11) do Diário Oficial do Estado (DOE).

O reconhecimento da guavira como símbolo regional, na celebração dos 40 anos de Mato Grosso do Sul, atende ao projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Renato Câmara.

Conforme a Lei nº 5.082, fica autorizada a inclusão deste símbolo em todas as divulgações turísticas de Mato Grosso do Sul, veiculadas dentro e fora do Estado. O município turístico de Bonito promove anualmente o Festival da Guavira, evento que agrega ocupação e renda e valoriza a cultura sul-mato-grossense.

Calendário

O governador Reinaldo Azambuja também sancionou a Lei nº 5.081, publicada na edição desta quarta-feira do DOE, que inclui no calendário oficial de eventos do Estado a Exposição Agropecuária, Comercial, Industrial e da Agricultura Familiar de Ivinhema (Expoivi). O evento é realizado anualmente de 9 a 11 de novembro.

Sílvio Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS)

