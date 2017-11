Prefeitura de Chapadão do Céu iniciou nesta semana, a construção de mais 1 bloco de aula, com 5 salas e banheiros masculino e feminino, na Escola Flores do Cerrado.

Será investido o valor de R$ 537.000,00 nesta obra, a qual possibilitará salas com quantidade menor de alunos e a entrada de novos estudantes.

“Se tudo ocorrer dentro do planejado, a obra estará pronta em fevereiro de 2018 para o retorno das aulas”. Afirma Lea Rigodanzo, Secretária de Educação.

*Assessoria de Imprensa

