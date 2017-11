Prefeito Ivan Xixi, vereadores se reuniram com o presidente Michel Temer

PARAÍSO DAS ÁGUAS – O prefeito de Paraíso das Águas Ivan da Cruz Pereira (PMDB), o deputado federal Carlos Marun (PMDB/MS), os vereadores Fiotinho (PR), Neife Vida (PR) e Marquinhos do Pouso Alto (PMDB), participaram de uma importante reunião com o presidente da República, Michel Temer (PMDB), que recepcionou as lideranças políticas de Paraíso das Águas e mais 24 prefeitos de Mato Grosso do Sul, que receberam o convite do deputado Marun nesta semana.

Durante audiência, o presidente Michel Temer ouviram as reivindicações dos prefeitos, que solicitaram vários investimentos para seus municípios. O prefeito Ivan Xixi afirmou à nossa reportagem, que a reunião foi muito produtiva, agradeceu ao apoio do deputado Carlos Marun pela iniciativa e colaboração importante para que a reunião pudesse ser realizada.

Ivan Xixi também informou que o presidente afirmou que este é um ato inédito em seu gabinete e que desde sua posse, nunca recebeu um grupo tão grande de prefeitos de um único estado para apresentar suas reivindicações e ressaltou a importância do apoio do deputado Marun, na intermediação para que a audiência acontecesse. “Fomos muito bem recebidos, tivemos tempo suficiente para explanar algumas dificuldades que nossos municípios atravessam e solicitamos apoio, que foi confirmado pelo próprio presidente em nos atender”, enfatizou o chefe do Executivo Municipal de Paraíso das Águas – Ivan Xixi.

Em sua página oficial, o organizador da agenda dos 25 prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, deputado federal Carlos Marun escreveu: “”DIA HISTÓRICO PARA PREFEITOS DE MS”.

