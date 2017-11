Iniciou o Campeonato Municipal de Voleibol de Chapadão do Céu

Ontem, dia 7 de novembro, aconteceu a primeira rodada do Campeonato de Voleibol de Chapadão do Céu. O evento é uma realização da Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Esportes, Cultura, juventude e Turismo.

Os jogos de abertura foram:

Escolinha de voleibol (feminino) 2 x 0 sets Raça

Escolinha de voleibol (masculino) 2 x 1 sets Agromano

As rodadas continuam nesta quinta-feira (9/11), a partir das 19h e continuam todas as terças e quintas, com dois jogos por noite até na final do dia 23 de novembro.

Como premiação, a Prefeitura de Chapadão do Céu, irá oferecer R$ 800,00 para o 1º lugar e R$ 500,00 para o 2º lugar, além de medalhas e troféus.

