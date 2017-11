Escola Ribeirão forma primeira turma de curso profissional de eletricidade pelo EJA

Na noite desta última terça-feira, 07, foi encerrado o componente curricular de matemática II no Projeto EJA do ensino fundamental, na Escola Ribeirão, que visava o ensinamento básico de eletricidade para os alunos do EJA.

O material de elétrica predial foi oferecido pela E. M. Ribeirão, em uma parceria entre a Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Educação e a Iaco Agrícola.

Participaram da atividade 20 estudantes, que em breve farão sua formatura.

O secretário de Educação, Guerino Perius, agradeceu a parceria que existe entre a Iaco e a Prefeitura e também para relatou a intenção da Secretaria de Educação em ampliar esses projetos.

Os alunos tinham disponíveis para a realização das tarefas diversas ferramentas, como: chave de fenda, martelo, alicate, serra, trena, limpa contato e outros objetos referente ao trabalho de elétrica predial.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza a ação e o empenho da Secretaria de Educação e da Iaco, bem como agradece a participação dos alunos que buscam conhecimentos e aperfeiçoamento.

*Assessoria de Imprensa

Comentários