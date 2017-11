DuPont e Arysta fecham parceria

A Arysta LifeScience a DuPont anunciaram uma parceria para colaboração de longo prazo. A Arysta vai fornecer à DuPont Crop Protection, uma divisão agrícola da DowDuPont, uma tecnologia “inovadora” de fungicidas. O foco inicial serão nas soluções de milho e soja aplicadas a sementes.

A DuPont vai adquirir os direitos de registro, desenvolvimento e comércio para produtos através das marcas de sementes para terceiras empresas e distribuidores globalmente, incluindo as tecnologias da Arysta LifeSience. Segundo as empresas, a colaboração deve levar ao desenvolvimento adicional de produtos para outros cultivos.

A DuPont pretende desenvolver, registrar, ter propriedade das marcas e dos produtos combinados com a tecnologia de fungicida. Esses novos produtos incluem um fungicida sistêmico que controlariam doenças de solos e de sementes, como Fusarium, Rhizoctonia, aparas de sementes, etc.

“A tecnologia da Arysta LifeScience para tratamento de semente é resultado do esforço de longo prazo em pesquisa e desenvolvimento em formulação, biologia e desenvolvimento de aplicação”, disse Paula Pinto, vice-presidente global da gerência de portfolio da Arysta LifeScience. “Nós estamos empolgados com a parceria com a DuPont no desenvolvimento das soluções de tratamento de sementes”.

“Essa parceria de longo prazo apoia nossa estratégia de colaborações que incorporam tecnologias de primeira classe ao nosso portfólio”, disse Mick Messman, diretor global de tecnologias aplicadas às sementes da DuPont. “Nós acreditamos que os tratamentos de sementes com fungicida se tornaram uma ferramenta essencial para o manejo de cultivos como milho e soja, e esperamos que essa transação nos permita criar e oferecer aos produtores soluções de tratamento de sementes mais efetivas”.

Por: –Leonardo Gottems

