Definidos os semifinalistas da categoria Veterano do I Campeonato Regional de Futebol 7 Society

Aconteceu neste último sábado, 04, o I Campeonato Regional de Futebol 7 Society em Chapadão do Sul, que teve seus jogos disputados no estádio da Serc. O Campeonato é promovido pela Prefeitura de Chapadão do Sul através da Secretaria de Cultura e Esporte.

A competição tem seis equipes na categoria master e seis equipes na categoria veterano. Cada categoria é composta por dois grupos de três times, onde as quatro melhores equipes no geral avançam para semifinal.

O primeiro duelo de sábado foi disputado entre Serc/Mariani & Macedo e Chapadão do Céu, onde o placar terminou 04 a 02 para Serc/Mariani & Macedo. No segundo duelo válido pela categoria Veterano se enfrentaram as equipes Agrosan/Elco Eletricidade e Gazin/Posto Avenida, sendo o placar 06 a 04 para Gazin/Posto Avenida. O terceiro jogo pela categoria Veteranos foi entre RR/Gaúcha Peças/A Popular Esportes e Costa Rica que ficaram empatados pelo placar de 03 a 03.

O último jogo do dia foi pela categoria Master onde se enfrentaram as equipes Agrosan/Elco Eletricidade e Serc/IPL Serviços Agrícolas: pelo placar de 05 a 02 saiu vitoriosa a equipe Agrosan/Elco Eletricidade.

Com esses jogos classificaram-se na categoria Veterano as equipes: RR/Gaúchas Peças/A Popular Esportes, Costa Rica, Serc/Mariani & Macedo e Gazin/Posto Avenida.

*Assessoria de Imprensa

