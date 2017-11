Costa Rica vai receber R$ 23 mil da União como reforço na área de educação

A cidade de Costa Rica, a 305 quilômetros de Campo Grande, vai receber R$ 23 mil do Governo Federal como apoio à manutenção de 24 novas matrículas de alunos na pré-escola da rede pública de ensino local.

O município faz parte de uma lista de 64 localidades brasileiras que foram consideradas aptas a terem o aporte financeiro, cujos nomes foram publicados em uma portaria da Secretaria Nacional daEducação Básica, órgão que faz parte do Ministério da Educação, na edição desta quarta-feira (8) do Diário Oficial da União.

A medida abrange escolas públicas ou em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o poder público que tenham cadastradas novas matrículas em novas turmas e que ainda não foram contempladas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento daEducação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

Costa Rica foi o único município sul-mato-grossense que apareceu na lista. A portaria já autorizou o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento daEducação) a fazer a transferência do dinheiro.