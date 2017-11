Começam as chuvas e com elas o aumento dos buracos e graves acidentes na MS 306

A história se repete. Entra ano, sai ano e não se tem uma solução definitiva para a recuperação e conservação de uma das rodovias mais movimentadas de Mato Grosso do Sul, a MS-306.

Segundo uma empresa de guincho da cidade de Chapadão do Sul, os acidentes na rodovia tem sido constante. Se não bastasse a imprudência de muitos motoristas, os buracos na pista estão provocando sérios sinistros, colocando em risco todos os usuários.

Somente nesta quarta-feira, 07 de novembro, ocorreram três acidentes com caminhões, atribuídos aos buracos na pista. O mais grave ocorreu na região da Vaca Parida, já dentro do Município de Cassilândia, um bitrem tanque saiu da pista e capotou. Felizmente não houve feridos ou vazamento da carga. Os vagões estavam carregados com sebo, produto não tóxico ou inflamável.

O bitrem ficou bastante danificado, fora da pista e o motorista nada sofreu. Os Bombeiros de Chapadão do Sul informaram que não foram acionados para atender à ocorrência.

A rodovia MS 306 passou a fazer parte de importante ligação entre o Centro-Oeste com o sudeste e sul do País. A MS 306 encurta o caminho e ainda, quem a utiliza desvia de pedágios da BR 163, privatizada.

Ocorre que a rodovia estadual não foi projetada ou construída para suportar pesado tráfego, como vem ocorrendo e amplamente denunciado às autoridades há vários anos.

Existe uma promessa do Governo do Estado em privatizá-la, uma solução para a sua reforma e conservação, já que o estado tem se mostrado incapaz de fazê-las.

Texto: Norbertino Angeli Jovem Sul e Fotos :Ricardo – Clinicar

