Esta carta aberta dos produtores rurais à Nação brasileira se caracteriza mais como um alerta, ou desabafo necessário diante de tantas dificuldades que passamos, desta forma nos dirigimos a toda população deste país, as autoridades dos Poderes Instituídos e fundamentalmente a todos(as) aqueles(as) que por algum motivo desconhecem o que significa o trabalho e as dificuldades dos produtores rurais neste país;

Quando falamos em produtor rural, a primeira coisa que vem a tona são os “alimentos” que produzimos e levamos todos os dias na mesa dos brasileiros e de grande parte do mundo, o feijão, arroz, carne, o ovo, leite, a soja, o trigo, milho, açúcar, o café, os hortifrutigranjeiros, legumes, frutas, enfim, são tantas as diversidades do que produzimos que as vezes esquecemos de tantas outras produções não alimentícias, a exemplos, do álcool, do látex, do algodão, da celulose e papel, ou seja, são tantos os itens, uma infinidade do que se produz no campo que não caberia tudo aqui nesta página;

O nosso esclarecimento a todos que estão lendo esta carta e ao mesmo tempo se perguntando qual motivo de nós estarmos aqui destacando a importância entre essa relação: sociedade – economia – produção – consumo – geração de empregos – desenvolvimento, e fundamentalmente “segurança alimentar”, se dá através de fatos que na verdade é mais um “alerta” à Nação sobre as dificuldades e a situação gravíssima que estamos enfrentado para produzirmos, e por consequências de uma verdadeira Perseguição Institucionalizada, onde nosso próprio Governo abre espaços e poderes indevidos à certos Ministérios, Secretarias, Pastas e milhares de ONGs com interesses escusos que fragilizam nossa soberania e desenvolvimento, aliás muitos desses interesses com viés explicito de ideologias anacrônicas que nos levam a um estado de pânico no Campo;

Como podemos produzir sem a segurança fundamental do “Estado Democrático de Direito” que efetivamente não está sendo respeitado no campo, as invasões de propriedades com a leniência das próprias Instituições que nos afrontam numa desrespeitosa inversão de valores ao considerarem invasores fora da Lei em movimentos sociais, e nós produtores em vilões?

Alguns Ministérios, Orgãos Governamentais e Autarquias que deveriam cumprir suas funções com imparcialidade, ao contrário, criam verdadeiros pelotões de execuções e perseguições, ora na Industria da multa, ora nas tributações infindáveis, ora na truculência criando um Estado Policialesco, tudo isso envolvendo o nosso cotidiano onde temos a consciência de nossos deveres e direitos, porém jamais sermos tratados e perseguidos como estamos, a exemplos:

Nas questões ambientais somos acusados de desmatadores criminosos e nossa agricultura e pecuária causadora do efeito estufa, resultando nuim festival de multas, prisões e truculência; Nas questões trabalhistas querem a todo custo nos qualificar e punir como escravagistas, qualquer pequena irregularidade trabalhista já classificam de trabalho escravo; não para por ai, temos as questões fundiárias onde já somos previamente tratados de latifundiários ou grileiros de terras, aliás terras que compramos legalmente, desbravamos e estamos produzimos à no mínimo um século, e mesmo assim vem lá as invasões de índios ou Sem Terras, e como premio recebemos o pelotão de execução Governamental a expropriar nossas propriedades; Nas questões tributárias somos taxados com tantos impostos e tributos,(Funrural, ITR, IR, taxas de toda ordem, Estaduais e Municipais, sem fim, ou seja, praticamente temos um sócio meeiro chamado ‘Estado” que além do desamparo e perseguições, ainda leva praticamente a metade sem nada fazer;

A continuarmos assim enfrentado tantas dificuldades para produzirmos, fica aqui nosso alerta a todos: ‘Não vamos aguentar, em breve vamos entrar em extinção, e quem os desgovernos vão colocar em nosso lugar para produzir? Invasores deTerra, ideólogos, ambientalistas, ou talvez as Ongs, ou até mesmo a burocracia e a corrupção serão capaze3s de produzir alimentos e tantas outras farturas e riquezas em nosso lugar????

Nós produtores precisamos de uma Nação solidaria, justa, que tenha a coragem de tomar atitudes certas nas horas certas e combater as injustiças e termos Governos que governem para todos…

Preservem e mantenham um produtor rural produzindo, a Nação agradece !!!

União Democrática Ruralista – UDR

Andaterra

A Voz do Campo

• A CNA não nos representa.

