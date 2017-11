ASPUMCS realiza eleição neste dia 11 para eleição de nova diretoria

Está marcada para o próximo sábado, dia 11, eleição da nova Diretoria da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Chapadão do Sul – ASPUMCS, para o novo Triênio: 2018/2020.

De acordo com o edital de convocação publicado no Diário Oficial do Município, estão convocados todos os associados em dia com suas obrigações conforme o Estatuto e Regimento Interno, a votarem na eleição da escolha da nova diretoria no dia: 11 de Novembro no horário das 08:00 as 17:00, na Sede da ASPUMCS, localizada na Rua das Margaridas, nº 345.

Apenas uma chapa concorre na eleição, e tem como presidente Nelson Otavio Hames Junior. Para conhecer todos os membros da chapa CLIQUE AQUI.

