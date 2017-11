Vamos decorar a nossa cidade neste natal? Está no ar uma nova enquete

A população sul-chapadense está se mobilizando para as comemorações de final do ano. Esse movimento representa uma nova perspectiva em Chapadão do Sul: mais progresso, mais credibilidade e mais confiança no município.

A ACE, Associação Comercial de Chapadão do Sul, está mobilizando, juntamente com seus parceiros: Prefeitura de Chapadão do Sul e Câmara de Vereadores, uma enquete para saber justamente o que a população sul-chapadense quer neste natal. Ouvir a população é fundamental para encerrar com chave de ouro esse ano que foi 2017 para Chapadão do Sul.

O presidente da ACE, Paulo César Rosa, avaliou que as entidades estão unidas para ouvir a população. “Se cada cidadão fizer a sua parte a cidade ficará mais bela: enfeitar a residência, o comércio, adotar uma árvore ou o canteiro na frente do seu estabelecimento e decorar com clima natalino. Precisamos saber apenas qual é a verdadeira intenção da nossa população. Se a população quiser, se o comerciante quiser, todos vão apoiar”, finaliza.

A pesquisa que tem o apoio do site ocorreionews, já está disponível. Lá é possível opinar se o morador teria vontade de iluminar sua casa, seu comércio, se gostaria de participar de uma premiação e o mais importante: dar a sua sugestão.

A participação de toda população é essencial para termos o verdadeiro natal com a cara sul-chapadense.

Participe da nossa enquete que está ao lado direito do site. De a sua opinião, que será muito importante para nossa cidade.

Comentários