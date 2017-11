Polícia Militar de Cassilândia recupera motocicleta furtada

Nesta segunda-feira (06), por volta do meio dia, policiais militares da 2ª Companhia de Cassilândia, subunidade integrante do 13° Batalhão de Polícia Militar, recuperaram uma motocicleta furtada.

Os policiais militares receberam uma informação de que no loteamento “Mais Parque” de Cassilândia havia uma motocicleta abandonada em um local ermo. Diante da denúncia uma equipe policial deslocou até a região informada e, durante buscas pelo local, localizou uma motocicleta Honda/CG 150 Fan, de cor vermelha.

Foi realizada a checagem do veículo no Sistema Integrado de Gestão Operacional e constatado que se tratava de motocicleta furtada recentemente no município de Cassilândia. A motocicleta foi recuperada e encaminhada à delegacia de Polícia Civil para posterior devolução ao proprietário.

Assessoria de Comunicação do 13º BPM

