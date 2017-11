Novo sistema para emissão de Holerite online da Prefeitura está em funcionamento

O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Chapadão do Sul divulgou nota informando todos os servidores públicos do município que já está em funcionamento o novo sistema para emissão do Holerite online.

Para emitir o Holerite mensal e ter acesso a outras informações, o servidor deve acessar o Portal da Prefeitura no endereço: www.chapadaodosul.ms.gov.br. Veja abaixo como é fácil:

Vale ressaltar que o USUÁRIO é o número da matrícula do servidor e a senha é o número do CPF.

*Assessoria de Imprensa

