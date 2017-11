Morador de Chapadão do Céu tem carro roubado em Jataí

Um morador de Chapadão de Céu GO, foi vítima de um assalto a mão armada no município de Jataí no início da tarde desta terça-feira (07).

Segunda a vítima informou a equipe do Rota Policial que havia saído da Cidade de Chapadão do Céu para realizar algumas compras em Jataí, quando por volta das 13:45hs, estava estacionando seu veículo Fiat Línea ano 2014/2015 de cor branca placa OMT-8538 de Chapadão do Céu-GO nas proximidades de um estabelecimento comercial, situado na rua Inácio José de Melo na Vila Santa Maria, quando teve seu veículo fechado por um veículo gol de cor branca com quatro ocupantes.

Dois bandidos desceram, um deles armados com um revólver possivelmente calibre 38 e anunciaram o assalto dizendo; “”perdeu, perdeu”” passa a carteira, celular e chave do veículo. Um dos assaltantes chegou a puxar a vítima para fora do veículo e em seguida fugiram levando uma carteira com todos os documentos pessoais, uma quantia de aproximadamente cento e setenta reais, dois aparelhos de celulares e o veículo.

A vítima ainda muito abalada, informou que a ação dos autores foi muito rápida e que ainda saíram no veículo cantando pneu.

Policias Civis e Militares estão investigando o caso.

Com informações Rota Policial Noticias. Imagem Ilustrativa

