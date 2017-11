Fundems disponibiliza R$ 440 mil para eventos que divulguem pesquisas sobre soja e milho em MS

O Conselho Gestor do Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja de Mato Grosso do Sul (Fundems) vai disponibilizar R$ 440 mil para apoiar projetos de eventos que divulguem os resultados de pesquisa e de transferência de tecnologia sobre os sistemas de produção da oleaginosa e do cereal.

A deliberação do conselho sobre o edital de chamamento público que vai selecionar os projetos foi publicada na edição desta terça-feira (7), do Diário Oficial do estado. A publicação aponta ainda que os recursos serão repassados a secretaria estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), que vai selecionar os projetos.

O fundo

O fundo foi criado pelo governo do estado no fim de 2010 com o objetivo de desenvolver pesquisas e dar suporte tecnológico e de infraestrutura ao setor agrícola. Além de estudos na área, o Fundems tem a finalidade de proporcionar melhorias no processo de produção, armazenamento, comércio e transporte dos grãos e também de propiciar a execução de ações para prevenção e erradicação de doenças que afetam a soja e o milho.

O fundo é administrado por um comitê gestor formado por representantes de entidades do setor produtivo e de órgãos do governo do estado.

*G1 MS – Foto TecnoAgro Chapadão do Sul

Comentários