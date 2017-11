Entrar em contato com o Demutran ficou ainda mais fácil

Pensando em facilitar o acesso a sugestões, reclamações, críticas ou dúvidas sobre o trânsito de Chapadão do Sul, o Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, criou mais um canal de acesso para entrar em contato com o Departamento.

Na página inicial do site da Prefeitura de Chapadão do Sul está disponível um banner, onde clicando, o munícipe é redirecionado a um questionário on-line, no qual poderá encaminhar uma mensagem direto ao Demutran.

A idealização deste novo canal de contato é do diretor de Departamento Rudinei de Arruda.

Além do site, a população também pode entrar em contato com o Demutran através do telefone (67) 3562-6656. O departamento fica na Rua 13, nº 765.

*Assessoria de Imprensa

