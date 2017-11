Em Figueirão, mutirão de limpeza marca Dia D contra a Dengue

Funcionários públicos de todas as secretarias da prefeitura de Figueirão, juntamente com pessoas da comunidade, a Polícia Militar, com a instrutora Joyce Barreto e alunos da Patrulha Mirim, e a equipe de limpeza da Ivamaz Produções, se uniram nesta terça-feira (7) em mutirão de combate ao mosquito Aedes Aegypti, vetor da Dengue, Zicavírus e Chikungunya.

A Secretaria de Saúde realizou sistematicamente reuniões de divulgação desta ação, visando buscar o apoio da população, na Assistência Social, nas Escolas Municipal e Estadual e nas Igrejas.

O mutirão de limpeza nas casas, visa destruir a possibilidade de reprodução dos mosquitos.

Uma das maiores preocupações da Secretaria de Saúde é com a proliferação dos mosquitos Aedes Aegypti, pois são os causadores da Dengue, Chikungunya e Zicavírus, além de aumentarem os atendimentos emergenciais da Atenção Básica no município, por conta dos sintomas da Dengue (febre, dores no corpo e desidratações).

Além disso, o Zica Vírus é responsável pela má formação de fetos, chamada de microcefalia, que teve surto no ano passado principalmente na região Nordeste do Brasil.

