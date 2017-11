Vereadores aprovam entrega de Titulo Cidadão Paraisense

A votação favorável foi unânime. A entrega do Titulo Cidadão Paraisense será realizada no dia 18 de dezembro, no Salão Paroquial.

Nesta segunda-feira(6/11), às 08h, a Câmara Municipal de Paraíso das Águas aprovou com unânimidade o Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2017, que concede o “Titulo Cidadão Paraisense das Águas” às personalidades que contribuíram com o desenvolvimento de Paraíso das Águas.

Cada vereador ficou encarregado de indicar um nome para ser homenageado. O evento será realizado no dia 18 de dezembro de 2017, às 19h, no Salão Paroquial de Paraíso das Águas, em uma Sessão Solene.

Os nomes dos homenageados foram indicados pelos vereadores e aprovados em plenário, por meio de Decreto Legislativo. Na solenidade, vereadores e convidados farão o reconhecimento daqueles que contribuem, com seu trabalho e dedicação, para o desenvolvimento do município. “A concessão de cidadania é uma homenagem séria e de grande responsabilidade que a Câmara Municipal de Paraíso das Águas realiza pela primeira vez”, afirmou o presidente do Legislativo, Anízio Sobrinho de Andrade (DEM).

A honraria se deve ao reconhecimento do Poder Legislativo de Paraíso das Águas a inestimáveis serviços prestados pelas personalidades ao município e que contribuíram para o desenvolvimento econômico e social da cidade. A solenidade de entrega dos títulos será iniciada com a formação da Mesa Diretora, e também da presença de todos os vereadores, autoridades municipais e convidadas. O presidente da Mesa fará a abertura dos trabalhos, seguido da leitura de um verso bíblico e da execução do Hino Nacional Brasileiro.

Um título de Cidadão Honorário é um título honorífico concedido a pessoas não naturais de um município, mas que lá foram morar ou desenvolveram sua vida. É um reconhecimento da comunidade pelo trabalho e vida de pessoas não naturais de um município, mas que ajudaram no crescimento deste. O Título de Cidadão equipara a pessoa homenageada a uma adoção oficial. A pessoa agraciada passa a ser um irmão, um conterrâneo, uma pessoa da terra natal.

Britonews

Comentários