Última parcela do IPTU 2017 deve ser paga até dia 10 de novembro

No próximo dia 10, sexta-feira, vence o prazo para o pagamento com desconto da quinta parcela do IPTU 2017 para os contribuintes que optaram pelo pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano. Os contribuintes devem ficar atentos para não perder o prazo e garantir o desconto de 10% na parcela.

O IPTU pode ser pago na rede bancária autorizada, tais como: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicredi, bem como seus respectivos terminais eletrônicos e correspondentes bancários, além da Casa Lotérica.

De acordo com a Lei Complementar 037, de 21 de dezembro de 2006, o IPTU não pago em sua data original sofrerá incidência de atualização monetária, multa e juros, bem como à perda dos descontos previstos para o seu respectivo vencimento; e o imposto com vencimento em feriado ou final de semana poderá ser pago no primeiro dia útil subsequente à data de vencimento.

Sorteio

Durante a programação em comemoração aos 30 anos de Chapadão do Sul, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Finanças e Planejamento, realizou no dia 23 de Outubro, na Praça de Eventos, o sorteio da campanha de prêmios do IPTU 2017.

Foram sorteados R$ 100 mil em vale créditos em dinheiro, a maior premiação já oferecida.

Confira aqui a relação dos ganhadores.

