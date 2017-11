Prefeito Ivan Xixi, visita obras no interior do município

Na última sexta-feira, o prefeito municipal de Paraiso das Águas, Ivan Xixi esteve acompanhando a obra de recuperação e manutenção de estradas rurais na região do distrito de Pouso Alto, Fazenda Sueli e adjacentes.

O prefeito foi acompanhado pelos moradores pioneiros da região, Rafael Baileiro e João do Elias, que parabenizaram o prefeito pelas às obras e ficaram felizes com o que viram.

A recuperação da malha viária da região é muito importante para os moradores, e em especial, aos estudantes que utilizam o transporte escolar e para a escoação da produção.

Estiveram acompanhando a obra, os vereadores Neife Vida, Marquinhos do Pouso Alto, o responsável pelas obras nas estradas rurais Clodoaldo e Agrimaldo.

Lembrando que esta é uma região, assim como no distrito de Bela Alvorada, abandonada por longos anos, que somente após a independência político-administrativa do município, passou à receber uma atenção e atendimento especial. Já foram milhares e milhares de quilômetros de estradas rurais recuperadas, dando mais dignidade, segurança e comodidade para os moradores do campo e beneficiando a economia das regiões atendidas, como na escoação da produção. Afirma o prefeito Ivan Xixi.

