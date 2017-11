Municípios de MS correm risco de bloqueio de recursos, alerta governo

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio de uma resolução da Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Assistência Social), enviou notificação aos municípios e suas Câmaras deVereadores, além do MP (Ministério Público Estadual), alertando sobre a possibilidade de perda de recursos.

Conforme o documento, publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (6), o bloqueio de repasse aos municípios de MS relativo à verbas do Fundo Estadual de Assistência Social.

A situação pode ocorrer porque as cidades estão com pendências no que se refere ao relatório de gestão 2015 e 2016, plano de providências monitoramento 2016 e demonstrativo financeiro do fundo também do ano passado, traz o documento.

Em 2017, conforme informou na ocasião a Sedhast, foram repassados recursos na ordem de R$ 13,8 milhões para as 79 cidades. O dinheiro é administrado pelos municípios, que devem implementar e aprimorar ações voltadas à assistência social.