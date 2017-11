Marco Aurélio é empossado prefeito em exercício de Alto Taquari

O vice-prefeito de Alto Taquari (MT) tomou posse como prefeito em exercício no dia 03 de novembro de 2017. Hoje (06/11), no gabinete do executivo, foi realizada a oficialização do ato de posse. Marco Aurélio Julien assume o comando da gestão no momento em que o prefeito Fabio Garbugio realiza uma importante viagem à China, para buscar inovações para o município.

“Minha vida sempre foi de muita determinação e trabalho. Com a mesma disposição de sempre, continuarei minha atuação por Alto Taquari na ausência do Fabio. Hoje estou realizando um sonho, que é trabalhar para a comunidade, principalmente os cidadãos mais carentes deste município. Agradeço a Deus, a toda a minha família e amigos por estar aqui hoje”, afirmou o prefeito Marco Aurélio.

A cerimônia contou com a presença de autoridades locais, como promotor de Justiça Marcelo Linhares, o vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Edislei Amorim (Barriga), junto aos colegas vereadores Elgimar Rodrigues (Nego do Parque), Gregório Tolentino, Leandro Almeida, Volmir Pedro Ebling (Pedrão), do delegado de Polícia Civil João Filho, dos assessores e dos secretários municipais. Os vereadores Euds Oliveira, Márcia Buscariol e Sinésio Rodrigues, não puderam estar presentes, mas parabenizaram Marco por telefone.

O ato de posse teve ainda a presença da agora primeira-dama Liza Carla e de familiares do prefeito Marco Aurélio, do pastor Carlos Madureira, do padre Willian Patrick (Bill), além de amigos, convidados especiais e de servidores públicos.

Eduardo Candido

Assessor de Comunicação Social –

Comentários