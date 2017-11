O Delegado titular da delegacia de Polícia de Chapadão do Sul, Dr. Danilo Mansur, comunica a todos que no próximo dia 13, será realizada a Correição Ordinária na Delegacia de Polícia, localizada na Avenida Quatro 253, no centro de Chapadão do Sul.

Estará presente o Chefe da Delegacia Regional de Polícia de Paranaíba, Dr. Wallace Martins Borges, que ficara à disposição de autoridades e da população, para Audiência Publica sobre o trabalho polícia neste município, no horário das 09hs00 ás 10hs00.

