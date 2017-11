Com o apoio de servidores municipais e Bombeiros fogo em Unidade de Conservação em Alcinópolis é combatido

Na tarde de quinta-feira (02), um incêndio florestal atingiu a área do Monumento Natural Serra do Bom Jardim, próximo ao Parque Natural Municipal Templo dos Pilares, em Alcinópolis, e as chamas só foram contidas neste domingo (05). Há indícios de que o fogo tenha sido causado por um raio ou faísca, destruindo pelo menos 800 hectares, o que corresponde a 13% da área.

Segundo o prefeito municipal, Dalmy Crisóstomo da Silva, foram 30 horas de muito trabalho envolvendo o Corpo de Bombeiros de Costa Rica, sob o comando do Major Aldinei, Corpo de Bombeiros de Coxim, na pessoa do Subtenente Christrofer, servidores da Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Brigadistas do Prevfogo municipal, além da Defesa Civil e vereador Marcão.

Para conter as chamas, os envolvidos trabalharam dia e noite com maquinários como trator, patrola, retroescavadeira, bem como Bomba Costal e abafadores de fogo para que as chamas não se alastrassem. “Foi uma força tarefa para proteger a nossa Unidade de Conservação e também as propriedades rurais próximas ao Parque. A união de todos os envolvidos fez toda a diferença e apesar do susto e do cansaço conseguimos controlar o fogo e respirar aliviados”, desabafou o prefeito que também trabalhou no combate as chamas durante os quatro dias.

Além de agradecer ao Corpo de Bombeiros que realizou um grande trabalho, o prefeito fez questão de reconhecer o esforço dos servidores públicos Adão, Ercilomar, Marcos, Moacir, Gilson, Jorge, Welington, Orlei, Gilmar e João. “Eles foram grandes parceiros e o trabalho deles foi fundamental para solucionarmos o problema”, enfatizou.