Centro Aquático de Chapadão do Sul participou de Festival de Natação em Chapadão do Céu

No último domingo, 05, foi realizado em Chapadão do Céu-GO o “Desafio Chapadão do Céu/Festival de Natação” que contou com a participação de aletas do Clube do Céu e do Centro Aquático Municipal de Chapadão do Sul.

A equipe do Centro Aquático participou com 25 atletas: Bruno Rotini, João Pedro Oliveira, Uildon Bruno Souza, Fabio Pereira Filho, Maria Eduarda Lopes, Agata Rebeca Silva, Jade Anelly da Silva, Maria Júlia Pedro, Marjori Garcia de Oliveira, Gustavo Pinhelli da Silva, Kaiky Pires de Queiroz, Taila Foletto Lerner, Thais Vaz Lobo, Gustavo Gerônimo, Luis Henrique Mazon, Mateus Sousa de Oliveira, Thobias Augusto Rotini, Julia Nogueira Faria, Carolayne Siqueira, Nicole Magalhães Silva, Lara Scheffer Rotini, Eduardo Araújo Souza, Cauã Magalhães Silva, Jamile Eduarda da Silva e Geovana Paes de Oliveira. Todos comandados pela treinadoras Alessandra Schweter, Andrieli Moretti e Dayany Flores da Costa, com o auxílio da estagiaria Paula Elidia Graça.

Medalhas conquistadas pela equipe Centro Aquático:

Ouro 30

Prata 31

Bronze 19

Total: 80 medalhas

Pontuação geral:

Chapadão do Céu – Campeão com 224 pontos

Chapadão do Sul – Vice-campeão com 213 pontos

Destaques da equipe centro aquático: atleta feminino Marjori Garcia de Oliveira com 5 ouros e 2 pratas e atleta masculino Bruno Scheffer Rotini com 3 ouros e 3 pratas.

Nadaram as provas:

100m Medley

25m e 50m crawl

25m e 50m costas

25m e 50m peito

25m e 50m borboleta

Revezamentos:

4x25m Medley masculino e feminino

4x25m crawl masculino e feminino

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte agradecem todos os envolvidos pela realização desta competição e parabenizam todos os jovens atletas pelo empenho na competição.

