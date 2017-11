Ventania derruba cobertura de posto de combustível e árvores em Ponta Porã

As fortes chuvas e ventos que atingiram as regiões oeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul, neste sábado (4), causaram estragos na cidade de Ponta Porã, localizada a 346 quilômetros de Campo Grande. A cobertura de um posto de combustíveis foi destruída e diversas árvores derrubadas.

A cidade localizada no sudoeste do Estado foi classificada como “perigosa” pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) devido às condições do tempo para este fim de semana na região que indicavam tempestades.

Com expectativa de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora e ventos de intensidade de até 100 km por hora, a previsão acabou por se confirmar e causou estragos. O alerta segue até o fim da noite deste sábado.

O tempo chuvoso deve permanecer neste domingo (5) em todo estado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e as temperaturas diminuem a partir da tarde de forma mais intensa, conforme a frente fria se desloca e a massa de ar frio começa a dominar a região.

(Fotos: WhatsApp com colaboração de Leo Veras)

Richelieu Pereira midiamaxnews